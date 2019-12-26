Премьер-министр Украины Алексей Гончарук исключает пересмотр правил предоставления субсидий для украинцев, которые уже получают эту помощь от государства.

Об этом он заявил в эфире телеканала “Украина 24”.

Гончарук подчеркнул, что если семья уже получает субсидию, то правила ее предоставления менять или пересматривать не будут.

“Тем, кому назначена субсидия, на протяжении этого сезона ее не потеряют. У нас есть параметры, по которым человеку могут назначить или не назначить субсидию. Конечно, если человек становится таким, который получает право на оформление субсидий… Тем, кому назначена субсидия, – они гарантированно ее получат. Нет проблем со средствами государственного бюджета для этого”, – заявил Гончарук.

На видео с 11:25