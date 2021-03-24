Цена на электроэнергию для украинцев в апреле расти не будет и останется на уровне 1,68 грн за кВт-час.

Об этом сообщил сегодня на заседании Кабинета Министров премьер Денис Шмыгаль.

“Сегодня мы принимаем решение о том, что цена на электроэнергию для украинцев остается без изменений, то есть 1,68 гривен за кВт. Государственная компания “Энергоатом” продолжит поставлять электроэнергию для людей по льготной цене”, – подчеркнул Шмыгаль.

Он добавил, что Кабмин также разрешил “Энергоатому” “полноценно работать на рынке, что даст компании возможность получать необходимые средства для ремонтов, модернизации и безопасного функционирования наших атомных электростанций”.

(На видео – с 14:50)

Как напомнили в пресс-службе Министерства энергетики Украины, сейчас для населения действует единый фиксированный тариф – 1,68 грн за кВт-час. Он был введен правительством с 1 января 2021 года из-за того, что “регулятор (НКРЭКУ) повысил тарифы на распределение и передачу электроэнергии”.

“Поскольку общий тариф для нужд населения на 90% состоит из тарифов на передачу, распределение на поставку электроэнергии, что были повышены решениями регулятора (Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, – ред.) в 2020 году, то льготы, которые предоставлялись бытовым потребителям, фактически приводили к тому, что для “Энергоатома” оставалась отрицательная сумма за произведенную электроэнергию для нужд населения. Соответственно, правительство в декабре прошлого года было вынуждено отменить льготный тариф на электроэнергию в 90 коп за кВт-ч для населения на первые 100 кВт-ч, отменить ряд других льгот и монетизировать льготу на электроотопление, фактически установив единый фиксированный тариф для бытовых потребителей”, – отметили в министерстве.

Такой тариф на электроэнергию для населения должен был действовать до 31 марта 2021 года. Однако правительство сегодня продлило действие механизма возложения специальных обязательств (ПСО) для бытовых потребителей на рынке электроэнергии на один месяц. Следовательно, тариф на электроэнергию для населения остается на уровне 1,68 грн за кВт.

“В ближайшее время министерство и другие государственные институты, имеющие прямое или косвенное отношение к процессу потребления электроэнергии населением, продолжат работать над диджитализированной системой, которая поможет государству защищать уязвимых потребителей, в частности на рынке электроэнергии, что в свою очередь должно позволить проанализировать различные варианты дальнейшего ценообразования”, – добавили в Минэнерго.

СПРАВКА. ПСО – специальные обязательства для участников рынка электрической энергии для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка. Соответственно, государственные компании, в частности “Энергоатом”, должны продавать часть производимой электроэнергии (около 50%) для нужд населения по фиксированной ниже рыночной, цене (на сегодня – 15 коп за кВт-ч без НДС).