Кабинет Министров из-за коронавируса в Украине на внеочередном заседании объявил чрезвычайную ситуацию еще в трех областях.

Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

“Кабмин собрался на внеочередное заседание. Приняли решение ввести чрезвычайную ситуацию в Донецкой, Тернопольской и Черкасской областях с целью предотвращения распространения COVID-19. Соответствующие решения ранее были приняты региональными комиссиями по вопросам ТЭБ и ЧС”, – говорится в сообщении.

Сейчас режим чрезвычайной ситуации установлен уже в 9 областях.

Напомним, 20 марта в связи с распространением коронавируса COVID-19 правительство утвердило введение режима в Киеве, а также Днепропетровской и Ивано-Франковской областях.

Также решение о введении режима ЧС приняли местные органы самоуправления Радомышле (Житомирская область) и Киевской области. Президент Украины Владимир Зеленский призывал к введению режима чрезвычайно ситуации в Житомирской и Черновицкой областях.

Ранее глава Черкасской областной государственной администрации Роман Боднар заявил, что в области зафиксирован первый случай атипичного коронавируса.