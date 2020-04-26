Об этом сообщается на сайте career.gov.ua.

Согласно описанию вакансии, должностной оклад составляет 29 400 грн.

От кандидатов требуется:

  • степень высшего образования – не ниже магистра;
  • общий стаж работы – не менее семи лет;
  • опыт работы на должностях государственной службы категории “А” или “Б”, или на должностях не ниже руководителей структурных подразделений в органах местного самоуправления или опыт работы на руководящих должностях в налоговой сфере – не менее трех лет.

Конкурсный отбор должен состояться 28 апреля.

По словам народного депутата от “Европейской Солидарности” Иванны Климпуш-Цинцадзе, конкурс на должность объявили только вчера, 25 апреля.

В конце 2018 года Кабинет Министров разделил Государственную фискальную службу на налоговую и таможенную службы и сообщил о намерении провести конкурс на руководителей новых ведомств.