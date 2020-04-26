Правительство объявило конкурс на должность нового главы Государственной налоговой службы, документы можно подать до понедельника 27 апреля включительно.

Об этом сообщается на сайте career.gov.ua.

Согласно описанию вакансии, должностной оклад составляет 29 400 грн.

От кандидатов требуется:

степень высшего образования – не ниже магистра;

общий стаж работы – не менее семи лет;

опыт работы на должностях государственной службы категории “А” или “Б”, или на должностях не ниже руководителей структурных подразделений в органах местного самоуправления или опыт работы на руководящих должностях в налоговой сфере – не менее трех лет.

Конкурсный отбор должен состояться 28 апреля.

По словам народного депутата от “Европейской Солидарности” Иванны Климпуш-Цинцадзе, конкурс на должность объявили только вчера, 25 апреля.

В конце 2018 года Кабинет Министров разделил Государственную фискальную службу на налоговую и таможенную службы и сообщил о намерении провести конкурс на руководителей новых ведомств.