Об этом сообщается на сайте career.gov.ua.
Согласно описанию вакансии, должностной оклад составляет 29 400 грн.
От кандидатов требуется:
- степень высшего образования – не ниже магистра;
- общий стаж работы – не менее семи лет;
- опыт работы на должностях государственной службы категории “А” или “Б”, или на должностях не ниже руководителей структурных подразделений в органах местного самоуправления или опыт работы на руководящих должностях в налоговой сфере – не менее трех лет.
Конкурсный отбор должен состояться 28 апреля.
По словам народного депутата от “Европейской Солидарности” Иванны Климпуш-Цинцадзе, конкурс на должность объявили только вчера, 25 апреля.
В конце 2018 года Кабинет Министров разделил Государственную фискальную службу на налоговую и таможенную службы и сообщил о намерении провести конкурс на руководителей новых ведомств.
- Кабинет министров Украины в пятницу, 24 апреля, во время внеочередного заседания уволил с постов руководителей таможенной и налоговой служб Максима Нефьодова, а также его заместителей.
- Комментируя это, Нефьодов заявил, что гордится тем, что уволили не только его, а также связал решение правительства с тем, что его команда не была согласна “выполнять задачу”.
- Во время работы на посту главы Минфина Игорь Уманский инициировал отставки главы Государственной налоговой службы Сергея Верланов и главы Гостаможенной службы Максима Нефедова, поскольку бюджет якобы недополучал около 5 млрд грн ежемесячно из-за схем с НДС.
- Сейчас обязанности председателя таможни временно исполняет Игорь Муратов, а председателя налоговой – Михаил Титарчук.