Об этом по результатах внеочередного заседания Правительства сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram.
“При разработке изменений в Госбюджет Правительство обновило макроэкономический прогноз. На заседании Кабмина утвердили новые цифры. Специалисты Минэкономики в процессе подготовки нового прогноза провели ряд консультаций с экспертами Минфина, НБУ, МВФ и независимыми аналитическими организациями. Возможно, не всеми цифрами мы довольны, но уже во втором полугодии ожидаем улучшения экономической ситуации”, – отметил он.
Главные цифры в обновленном прогнозе:
номинальный ВВП – 4 трлн гривен;
рост инфляции – 2,9% (с 5,6% до 8,7%);
курс гривны к доллару в среднем за год – 29,5;
средняя зарплата за месяц – 11 тысяч гривен ( учетом инфляции не изменится в сравнении с 2019 годом);
уровень безработицы – 9,4% (на 1,3% больше, чем в 2019-м).
- Накануне стало известно, что Министерство финансов намерено сократить почти на половину финансирование культуры и кино для борьбы с пандемией коронавируса COVID-19.
- Почти половина украинских компаний из-за введения карантинных мер в связи с пандемией COVID-19 потеряли существенную часть своих доходов.
- Государственный бюджет за 2019 год был сведен с дефицитом 72,4 млрд грн, или 1,8% ВВП.