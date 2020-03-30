Кабинет Министров обновил макроэкономический прогноз для Украины, разрабатывая изменения в госбюджет из-за коронавируса COVID-19.

Об этом по результатах внеочередного заседания Правительства сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram.

“При разработке изменений в Госбюджет Правительство обновило макроэкономический прогноз. На заседании Кабмина утвердили новые цифры. Специалисты Минэкономики в процессе подготовки нового прогноза провели ряд консультаций с экспертами Минфина, НБУ, МВФ и независимыми аналитическими организациями. Возможно, не всеми цифрами мы довольны, но уже во втором полугодии ожидаем улучшения экономической ситуации”, – отметил он.

Главные цифры в обновленном прогнозе:

номинальный ВВП – 4 трлн гривен;

рост инфляции – 2,9% (с 5,6% до 8,7%);

курс гривны к доллару в среднем за год – 29,5;

средняя зарплата за месяц – 11 тысяч гривен ( учетом инфляции не изменится в сравнении с 2019 годом);

уровень безработицы – 9,4% (на 1,3% больше, чем в 2019-м).