Об этом сегодня на пресс-конференции заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает корреспондент #Букв.

Он отметил, что в ближайшие несколько месяцев правительство не видит критических угроз для экономики Украины.

“Мы достаточно уверенно, не говорю оптимистично, но мы уверенно смотрим в реализацию мероприятий экономических и бюджетных в этом году. Мы не видим критических угроз, которые были бы в августе, сентябре или в октябре. Экономика стабильна. Ситуация сложная, но каких-то неожиданностей, которые разрушат и приведут к глобальной катастрофе нет. Есть очень сложная кризисная ситуация, но она кризисная и сложная стабильно. Поэтому мы не видим сегодня коллапса, или конца света, конца экономики”, – сказал Шмыгаль.

Он отметил, что рост экономики ожидается с третьего квартала.

“Мы имеем макропрогнозы экономики Украины от Минэкономики, МВФ, Всемирного банка. Все эти макропрогнозы совпадают, мы ожидаем с 3-го квартала рост экономики Украины. Естественно, что второй квартал провален из-за карантина”, – пояснил премьер.

Он также добавил, что “разогрев” экономики после карантина – одна из основных задач правительства и государства в этом году.

“Что касается разогрева экономики – это классические подходы, которые известны во всем мире, здесь нет прорывных идей, это: увеличение государственных заказов, поддержка собственных производителей, инвестирование в “Большую стройку” (на дорожное строительство в этом году направят 100 млрд грн). Также работаем над программой строительства мостов”, – сказал Шмыгаль.