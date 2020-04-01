Кабинет Министров Украины на сегодняшнем заседании одобрил проведение индексации пенсий уже с 1 мая.

Об этом проинформировали в пресс-службе Правительства.

Индексация предусмотрена принятым сегодня постановлением “Вопросы повышения пенсионных выплат и предоставления социальной поддержки отдельным категориям населения в 2020 году”.

Рост пенсий составит 11 % (в среднем это 260 гривен).

Как объяснила министр социальной политики Марина Лазебная, указанная индексация не охватит всех пенсионеров: фактически повышение пенсии в среднем на 260 гривен получат 6,9 млн украинцев.

“Поэтому пенсионерам, стаж работы которых составляет 30 лет у женщин и 35 лет у мужчин, будет повышена минимальная пенсионная выплата до 2100 гривен. С учетом этого, в общем повышение в мае получат 8,5 млн пенсионеров”, – подчеркнула министр.