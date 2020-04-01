Об этом проинформировали в пресс-службе Правительства.
Индексация предусмотрена принятым сегодня постановлением “Вопросы повышения пенсионных выплат и предоставления социальной поддержки отдельным категориям населения в 2020 году”.
Рост пенсий составит 11 % (в среднем это 260 гривен).
Как объяснила министр социальной политики Марина Лазебная, указанная индексация не охватит всех пенсионеров: фактически повышение пенсии в среднем на 260 гривен получат 6,9 млн украинцев.
“Поэтому пенсионерам, стаж работы которых составляет 30 лет у женщин и 35 лет у мужчин, будет повышена минимальная пенсионная выплата до 2100 гривен. С учетом этого, в общем повышение в мае получат 8,5 млн пенсионеров”, – подчеркнула министр.
- Кабинет Министров Украины на сегодняшнем заседании установил доплаты пенсионерам в размере 500 и 1 тысячи гривен.
- В Офисе Президента рассказали, что деньги на доплату пенсионерам по тысяче гривен с апреля и индексацию с мая планируют найти за счет новых внешних долгов и увеличения дефицита бюджета.
- Ранее в Министерстве социальной политики уверяли, что проиндексированные пенсии до конца года получат 11 млн украинцев. Рост пенсии составит 11%.