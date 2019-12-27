Кабинет Министров Украины на сегодняшнем заседании одобрил два законопроекта, регулирующих работу суда присяжных.

Об этом проинформировал премьер-министр Алексей Гончарук.

Документами предлагается возложить на суд присяжных определение виновности или невиновности обвиняемого в уголовных процессах, где предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 10 лет или пожизненное заключение. Ранее эта норма отсутствовала.

Законопроекты также предусматривают ряд других изменений:

• дела будут слушаться полтора месяца;

• количество присяжных планируется увеличить с трех до семи;

• количество судей, которые будут рассматривать дело, уменьшится с двух до одного.

“Упрощаем порядок формирования списка присяжных: исключаем из процедуры его формирования местные советы, которые месяцами затягивали утверждение списков. Эти обязанности передаем непосредственно терруправлениям Государственной судебной администрации”, – отметил Гончарук.

Он уточнил, что вердикт суда присяжных можно будет обжаловать в апелляционном порядке.

Как проинформировали в пресс-службе Правительства, речь идет о законопроектах “О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно обеспечения участия граждан в осуществлении правосудия” и “О внесении изменений в закон Украины “О судоустройстве и статусе судей” относительно усовершенствования порядка формирования списка присяжных”.

Ожидается, что эти документы “обеспечат реальное функционирование суда присяжных как инструмента народовластия”.

Стоит отметить, что законопроекты еще должна поддержать Верховная Рада.