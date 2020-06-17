Об этом сообщает корреспондент #Букв.

“Мы предлагаем ввести дополнительные признаки карантина, главное это загруженность коек в учреждениях охраны здоровья, если она превышает 50 %, то надо усиливать карантин. Затем – среднее количество тестирований, которое проводится, оно устанавливается сейчас на уровне не менее 24 на 100 тысяч населения в течение последних семи дней. Затем – коэффициент выявления случаев инфицирования, показатель динамики роста случаев, то есть это все показатели, которые нам будут давать возможность четко отслеживать ситуацию на территории каждого региона в условиях адаптивного карантина. Также, если ухудшаются в том или другом регионе эти показатели, то решением региональной комиссии ТЭБ ТБС принимается решение об усилении или о смягчении карантинных мероприятий”, – сказал министр охраны здоровья Максим Степанов.

Соответствующее постановление было принято с доработкой в течение однодневного срока.

Согласно решению Правительства, будет запрещено пребывание в общественных зданиях, сооружениях и транспорте без одетых средств индивидуальной защиты. А в транспорте будет запрещена перевозка пассажиров в количестве больше, чем предусмотрено мест для сидения.

В то же время Кабмин обновил механизмы, по которым в регионах со значительным распространением COVID-19 может происходить усиление карантинных ограничений. Они могут устанавливаться касательно:

проведения спортивных, культурных, религиозных и других массовых мероприятий;

деятельности учреждений, оказывающих услуги по размещению;

работы метрополитена;

перевозки пассажиров во всех видах сообщений;

посещения учреждений дошкольного образования;

работы культурных учреждений, фитнес-центров и спортзалов;

деятельности заведений.

Напомним, что в Киеве усиливают контроль за соблюдением карантина и правил безопасности. Так, во всех районах столицы работают специальные мобильные группы контроля.