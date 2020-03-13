Кабинет Министров Украины принял решение об ограничении количества пунктов пропуска через государственную границу и пешеходного сообщения из-за вспышки в мире коронавируса COVID-19.

Соответствующее распоряжение было принято сегодня на выездном внеочередном заседании Кабмина с участием президента Владимира Зеленского, информирует пресс-служба КМУ.

“Учитывая значительный рост количества заболеваний коронавирусной инфекцией и высокий уровень трансграничной миграции населения, Государственная комиссия (по вопросам техногенно-экологической безопасности, – ред.) предоставила соответствующие предложения. Во исполнение этих решений разработано распоряжение об ограничении количества пунктов пропуска через государственную границу и пунктов контроля для предотвращения угроз занесения и распространения на территорию Украины коронавируса”, – отметил министр внутренних дел Арсен Аваков.

Окончательное количество и какие именно пункты останутся открытыми, будет определено сегодня на Совете национальной безопасности и обороны. Аваков заявил, что перечень нужно доработать.

“Мы готовили 49 пунктов пропуска, но сейчас, учитывая происходящее, думаю, что предложение будет более жестким. Окончательное решение будет принято на СНБО”, – подчеркнул он.

При этом было отдельно отмечено, что все украинцы, которые сейчас находятся за рубежом, смогут беспрепятственно вернуться домой.

По словам главы МВД, сейчас 43 тысячи граждан Украины выехали за границу.

“Сейчас у нас 43 тыс. граждан Украины, которые выехали временно на короткий срок и должны вернуться. Мы видим их и считаем, что каждый из них имеет право вернуться, мы их ждем”, – рассказал Аваков.

В ходе заседания министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заверил, что все консульства Украины за рубежом готовы оказывать максимальное содействие украинцам для их защиты и возвращению домой.

<noscript><iframe src="https://www.youtube.com/embed/hCRUCFbJYBY?start=2940" width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></noscript>

(На видео – с 49:00)