Об этом сообщила пресс-служба Правительства.
Вечером 3 марта на странице Окружного административного суда Киева появилось сообщение о том, что якобы поступило заявление об обеспечении иска, заявителем в котором указан Алексей Гончарук, ответчиком – глава Верховной Рады Дмитрий Разумков, третьим лицом – президент Владимир Зеленский.
Якобы Гончарук обратился в суд, чтобы запретить главе Рады рассматривать вопрос о его отставке.
Однако в Кабмине опровергли существование заявления в суд.
“Информация о якобы поданном заявлении в Окружной административный суд города Киева премьер-министром Алексеем Гончаруком не соответствует действительности”, – говорится в сообщении.
Также сообщается, что вся информация о деятельности премьера публикуется на официальных ресурсах Правительства в соцсетях.
Глава Окружного административного суда Киева Павел Вовк на своей странице в Facebook заявил, что новость о том, что якобы поступило заявление об обеспечении иска, заявителем в котором указан Алексей Гончарук, будет удалена с сайта суда до выяснения, в соответствии с положениями Кодекса административного судопроизводства Украины, лица заявителя.
“После обнародования пресс-службой ОАСК новости относительно заявления об обеспечении иска, которое поступило сегодня в суд, сайт не выдержал нагрузки большого количества посетителей и, по техническим причинам, перестал работать. Одновременно, в связи с появлением на сайте Кабинета Министров Украины сообщение о том, что Премьер-министром Украины Алексеем Гончаруком такое заявление в судебное заседание не подавалось, новость будет удалена с сайта суда, как только для этого появится техническая возможность, до выяснения, в соответствии с положениями Кодекса административного судопроизводства Украины, лица заявителя”, – написал Вовк.
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