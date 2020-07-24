На официальном сайте Кабинета Министров Украины обнародовано постановление о продлении адаптивного карантина, введенного в нашей стране в связи со вспышкой коронавируса, до 31 августа.

Речь идет о документе № 641, который был принят на заседании Правительства 22 июля.

Согласно постановлению, начиная с 1 августа, в Украине будут видоизменены правила адаптивного карантина.

Разделение регионов на четыре зоны

В зависимости от эпидемической ситуации в регионе (или отдельных административно-территориальных единицах региона) устанавливается “зеленый”, “желтый”, “оранжевый” или “красный” уровень эпидемической опасности распространения коронавируса COVID-19.

Уровень опасности будет определять Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

“Желтый”, “оранжевый” или “красный” уровень будет вводиться на территории региона, в котором наблюдается значительное распространение COVID-19.

Уровень эпидемической опасности может меняться как для всей территории региона, так и для отдельных административно-территориальных единиц.

Регионом со значительным распространением COVID-19 считается такой, в котором есть хотя бы один из следующих признаков: • загруженность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем коронавируса, превышает 50%; • среднее количество тестирований методом ПЦР и иммуноферментного анализа (ИФА) составляет менее 24 тестирований на 100 тыс. населения в течение последних 7 дней; • коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 составляет более 11%; • показатель динамики роста случаев инфицирования COVID-19 составляет более 10% (применяется при регистрации более 8 случаев на 100 тыс. населения суммарно за последние 7 дней).

“Желтый”, “оранжевый” или “красный” уровень опасности может вводиться в регионе, если указанные признаки наблюдаются более пяти дней подряд.

Например, “желтый” уровень вводится при загруженности более 50% коек, а “красный” – в случае загруженности более 75 % коек.

Госкомиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций может пересмотреть решение об изменении уровня эпидемической опасности на территории региона (отдельных административно-территориальных единиц) с “желтым”, “оранжевым” или “красным” уровнем опасности не чаще одного раза в 5 дней.

“Зеленый” уровень эпидемической опасности на территории региона устанавливается в случае отсутствия выше перечисленных признаков более трех дней подряд.

Запреты на время карантина в Украине

На территории нашей страны на период действия карантина запрещается:

• Пребывание в общественных зданиях и сооружениях, общественном транспорте без одетых средств индивидуальной защиты – респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот (в том числе изготовленных самостоятельно).

• Пребывание на улицах без документов, удостоверяющих личность, подтверждающих гражданство или специальный статус.

• Самовольно покидать места самоизоляции, обсервации.

• Пересечение государственной границы иностранцами и лицами без гражданства без полиса (свидетельства, сертификата) страхования, выданного страховой компанией, зарегистрированной в Украине, или иностранной страховой компанией, которая имеет представительство на территории Украины. Этот полис должен покрывать расходы, связанные с лечением COVID-19, обсервацией, и действует на срок пребывания в Украине. Данный пункт не касается иностранцев, лиц без гражданства, которые постоянно проживают на территории Украины; лиц, признанных беженцами, или лиц, нуждающихся в дополнительной защите; дипломатов, сотрудников официальных международных миссий и членов их семей; военнослужащих государств-членов НАТО и государств-участников программы НАТО “Партнерство ради мира”, которые принимают участие в мероприятиях по подготовке подразделений Вооруженных сил Украины.

• Пересечение контрольных пунктов въезда на временно оккупированные территории в Донецкой и Луганской областях, Крыму и г. Севастополе и выезда с них иностранцами и лицами без гражданства без полиса страхования.

Зоны и запреты

В зависимости от того, к какой зоне отнесут тот или иной регион, будут действовать определенные ограничения:

Требования для регионов “зеленой” зоны:

• масочный режим в общественных зданиях и транспорте;

• перевозка пассажиров только в пределах сидячих мест;

• проведение массовых (культурных, спортивных, развлекательных, социальных, религиозных, рекламных и других) мероприятий при участии не более одного человека на 5 квадратных метров;

• кинотеатры могут быть заполнены лишь на 50 %.

Требования для регионов “желтой” зоны:

• сохраняются требования зеленой зоны;

• запрещается посещение учреждений социальной защиты, в которых находятся люди преклонного возраста, кроме оказывающих кризисные услуги.

На территории региона из “зеленой” и “желтой” зоны разрешается проведение спортивных мероприятий спортсменов национальных сборных команд Украины по олимпийским, неолимпийским, национальным видам спорта.

Требования для регионов “оранжевой” зоны:

• сохраняются требования желтой зоны;

• запрещается деятельность учреждений размещения (хостелы, турбазы, и т.п.), кроме гостиниц;

• запрещается работа развлекательных заведений (ночных клубов) и ресторанов ночью (после 00:00 и до 07:00 утра), кроме деятельности по оказанию услуг общественного питания с адресной доставкой заказов и заказов на вынос;

• запрещаются плановые госпитализации в больницах (кроме отдельных экстренных случаев);

• запрещается работа спортзалов, фитнес-центров;

• запрещается принимать новые смены в детские лагеря;

• ограничения для массовых мероприятий: один человек на 20 квадратных метров и не более 100 человек.

Требования для регионов “красной” зоны:

• сохраняются требования оранжевой зоны;

• запрещаются регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров автомобильным, железнодорожным транспортом, городским электротранспортом, метрополитеном в городском, пригородном, междугородном, внутриобластном и межобластном сообщении (это не касается служебного транспорта и личных авто);

• запрещается посещение заведений образования;

• запрещается деятельность кафе и ресторанов, торгово-развлекательных центров, других учреждений развлекательной деятельности, фитнес-центров.

В регионах из “красной” зоны будет разрешена:

• торговля продуктами питания, топливом, средствами гигиены, лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения, ветеринарными препаратами, кормами, пестицидами и агрохимикатами, семенами и посадочным материалом;

• ведение банковской и страховой деятельности; медицинской практики, ветеринарной практики; деятельности автозаправочных комплексов; деятельности по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств; техническому обслуживанию регистраторов расчетных операций; деятельности по ремонту компьютеров, бытовых изделий и предметов личного потребления; объектов почтовой связи;

• торговая деятельность и деятельность по предоставлению услуг общественного питания с адресной доставкой заказов.