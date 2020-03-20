Об этом Премьер сообщает в своем Telegram-канале.
“Кабмин освободил от уплаты ввозной таможенной пошлины и ПДВ определенный список лекарственных препаратов, медицинских изделий и оборудования, которые необходимы для предотвращения и распространения COVID-19, а также для локализации и ликвидации вспышек этого заболевания”, – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что 16 марта в Киеве зафиксировали еще 2 случая COVID-19, количество заболевших в Украине возросло до 7. Некоторые из этих случаев не связаны с поездками за границу. Во вторник, 17 марта, стало известно о еще 7 заболевших. Количество пациентов в COVID-19 возросло до 14.
- Правительство приняло решение остановить работу метро во всех городах, а также остановить перевозки между областями и городами Украины.
- Кабинет Министров Украины принял решение запретить с 17 марта на всей территории страны любые массовые мероприятия с участием более 10 человек.