Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объявил об освобождении от ввозных пошлин медикаментов, которые необходимы для лечения атипичного коронавируса.

Об этом Премьер сообщает в своем Telegram-канале.

“Кабмин освободил от уплаты ввозной таможенной пошлины и ПДВ определенный список лекарственных препаратов, медицинских изделий и оборудования, которые необходимы для предотвращения и распространения COVID-19, а также для локализации и ликвидации вспышек этого заболевания”, – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что 16 марта в Киеве зафиксировали еще 2 случая COVID-19, количество заболевших в Украине возросло до 7. Некоторые из этих случаев не связаны с поездками за границу. Во вторник, 17 марта, стало известно о еще 7 заболевших. Количество пациентов в COVID-19 возросло до 14.