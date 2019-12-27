Кабинет Министров Украины на сегодняшнем заседании отменил ограничения в сфере монетизации льгот на коммунальные услуги.

Об этом проинформировали в пресс-службе КМУ.

Так, с 1 января 2020 года льготные категории украинцев смогут в любое время подать заявление о переходе на наличную денежную форму выплат на жилищно-коммунальные услуги.

Ранее разрешалось подать заявление только до 15 октября (старта отопительного сезона), что было неудобно для потребителей.

“Отменяется ограничение, которое не позволяло украинцам отправиться за “монетизацией” после 15 октября (на отопительный период) и 15 мая (на неотапливаемый период)”, – отметили в пресс-службе Кабмина.

Как уточнили в Министерстве социальной политики, реализация нового постановления Правительства повлияет на: интересы граждан, получающих жилищные субсидии, льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого топлива и сжиженного газа; структурные подразделения по вопросам социальной защиты населения; субъектов хозяйствования.

По состоянию на 1 декабря 2019 года льготы получали 2,7 млн человек, из них в наличной форме около 80 тыс. льготников, в безналичной – почти 2,6 млн украинцев. Средний размер выплат за ноябрь составил почти 800 грн.