На заседании 13 мая Кабинет Министров Украины поддержал проект изменений в действующее законодательство, предусматривающий что из указа Президента Украины № 503/970 от 10.06.1997 изымут слово "печатный" относительно обязательности официального обнародования нормативно-правовых актов в официальных печатных изданиях - "официальном вестнике Украины" и" Урядовый курьер".

Об этом #Буквам рассказал адвокат Назар Черный.

Министр юстиции Денис Малюська, представляя проект изменений на заседании Правительства, отметил, что предлагаемые им изменения предусматривают изъятие слова “печатный” относительно формата, в котором выходят официальные издания. Министр отметил, что “Официальный вестник Украины” находится в сфере ведения Министерства юстиции Украины и призвал переходить в электронный формат и быть современными.

По словам Малюськи — “Официальный вестник Украины” это, по сути, довольно толстенькая книжечка, которую никто не покупает, кроме подписчиков, и такими подписчиками являются территориальные подразделения Министерства юстиции Украины. Наличие этих печатных книжек, которые никто не покупает и никому они не нужны, это лишнее трата бюджетных средств. Более того, бюджет не предусматривает финансирования их издание и ранее они содержались только потому, что мы заставляли платить их”.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова внесла замечания с пунктом 5 предлагаемого министром юстиции проекта изменений, отметив, что — “… данный указ регулирует порядок официального обнародования нормативно-правовых актов. То есть нормативно-правовые акты Кабинета Министров Украины — это не только постановления, но и распоряжения и о них нужно тоже знать, например, распоряжение которое вы принимали по введению чрезвычайной ситуации. Это первое. И второе — здесь не упоминается … .То, что согласно 57 статье Конституции Украины законы и другие нормативно-правовые акты, определяющие права и обязанности граждан, должны быть доведены до сведения населения в порядке, установленном законом”.

Денисова поддержала предложение министра юстиции по ненужности печатать тексты нормативно-правовых актов, предложив изложить пункт 5 в следующей редакции: “Нормативно-правовые акты Кабинета Министров Украины вступают в силу с момента их официального опубликования, если более поздний срок вступления их в силу не предусмотрен в этих актах. Акты Кабинета Министров Украины, определяющие права и обязанности граждан, вступают в силу не ранее дня опубликования в официальных изданиях”.

Министр юстиции попросил день на доработку проекта с учетом предложения Денисовой, объяснив это тем, что на внесение поправок с голоса достаточно сложно отреагировать.

Своим голосованием Кабмин поддержал проект изменений с учетом замечаний омбудсмена.

(Смотреть видео с 49:00-53:01, – ред.)

Адвокат Черный объяснил, что порядок официального обнародования нормативно-правовых актов в Украине регулируется нормами статьи 57 Конституции Украины, Законом Украины “О порядке освещения деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления в Украине средствами массовой информации” и уже упомянутым Указом Президента Украины № 503/97 от 10.06.1997 “О порядке официального обнародования нормативно-правовых актов и вступления их в силу”. Именно к последнему и были внесены изменения на заседании Кабинета Министров Украины.

Тема отказа от печатания нормативно-правовых актов на бумажных носителях для их официального обнародования, обсуждается в Украине уже не первый раз. В частности такие предложения озвучивал еще министр Кабинета Министров Украины в Правительстве Алексея Гончарука, Дмитрий Дубилет. Однако тогда до принятия предлагаемых изменений так и не дошло.

“Тем более нецелесообразным выглядит такая инициатива сейчас, когда не утих скандал с утечкой персональных данных украинцев, в котором обвиняют то приложение “Дія”, то должностных лиц МВД и государственной миграционной службы. Можно также вспомнить и скандал с Законом Украины “О внесении изменений в некоторые законодательные акты, направленные на обеспечение дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавирусной болезни (COVID-2019)” (№3275 от 29.03.2020), в имеющемся на сайте ВР тексте которого предполагалось, что “на период карантина наниматель освобождается от платы за пользование имуществом”, а в опубликованном в “Голосе Украины” варианте, это положение уже звучало как “наниматель может быть освобожден от платы за пользование имуществом” (речь о изменения в пункт 14 переходных положений в Гражданский кодекс Украины)”, – отметил Черный.

Как сообщили в редакции “Урядового курьера”, газета и в дальнейшем будет выходить как печатное издание Кабинета Министров Украины и будет публиковать указы.

“Поэтому мы еще раз обращаемся: “Урядовый курьер” будет выходить и дальше! Не верьте фейкам”, – отметили в издании.