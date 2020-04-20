Кабинет Министров Украины ожидает пика заболеваемости COVID-19 в начале мая. После его прохождения начнут внедрять антикризисные меры по поддержке экономики.

Об этом Президенту Украины Владимиру Зеленскому на традиционном совещании по преодолению эпидемии коронавируса сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль, передает пресс-служба Главы государства.

Во время совещания детально обсудили выплаты врачам и медицинскому персоналу, который сейчас задействован в борьбе с распространением болезни. Дополнительные выплаты состоятся в конце апреля, когда медики получат основные зарплаты.

Дополнительно Президент поблагодарил Национальную гвардию за помощь с разгрузкой самолетов, которые привозят средства защиты.

“Спасибо руководителю Нацгвардии и прошу передать нашу искреннюю благодарность всему личному составу”, – сказал Зеленский.