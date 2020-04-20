Об этом Президенту Украины Владимиру Зеленскому на традиционном совещании по преодолению эпидемии коронавируса сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль, передает пресс-служба Главы государства.
Во время совещания детально обсудили выплаты врачам и медицинскому персоналу, который сейчас задействован в борьбе с распространением болезни. Дополнительные выплаты состоятся в конце апреля, когда медики получат основные зарплаты.
Дополнительно Президент поблагодарил Национальную гвардию за помощь с разгрузкой самолетов, которые привозят средства защиты.
“Спасибо руководителю Нацгвардии и прошу передать нашу искреннюю благодарность всему личному составу”, – сказал Зеленский.
- Министерство здравоохранение опасается новой вспышки коронавируса на 5-10 день после Пасхи.