Победителем концессионного конкурса в порту "Ольвия" стала компания из Катара - "QTerminals", которая в течение пяти лет инвестирует в него 3,4 млрд гривен.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры.

“Это одна из крупнейших прямых иностранных инвестиций в портовую отрасль Украины за всю историю независимости. Сумма ежегодных концессионных платежей – 82 млн грн, что в 16 раз выше прибыли порта за 2019 год. Концессионер вложит 80 млн грн в развитие инфраструктуры г. Николаева, что будет способствовать устойчивому развитию местного сообщества и территории присутствия предприятия. Концессия – это не продажа, а развитие, возможность привлечь лучших, отвечать вызовам рынка, повысить свое конкурентное положение за счет коммерческой гибкости и инвестиций в обновление и строительство новых активов”, – заявил министр Владислав Криклий.

По его словам, “QTerminals” является ведущим портовым оператором государства Катар и отвечает за управление морскими портами и транспортными терминалами по всей стране. В частности, компания управляет крупнейшим торговым портом страны – Хамад, стоимостью более 7 млрд долларов, который является одним из самых мощных и новейших морских логистических комплексов на Ближнем и Среднем Востоке. Сейчас “QTerminals” также работает над преобразованием порта Доха в круизный порт.

“О высоком уровне и классе вовлеченной в концессию порта “Ольвия” компании свидетельствует такой красноречивый факт – в 2019 году “QTerminals” обработала 1 млн 320 тыс. TEU контейнерных грузов, что на 300 тыс. контейнеров больше, чем было обработано в Украине всеми портовыми операторами в том же году. Заход этой компании дает уникальную возможность модернизировать порт “Ольвия”, привести работу порта и уровень предоставления сопутствующих навигационных и логистических услуг к лучшим международным стандартам”, – добавил министр.