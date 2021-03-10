Кабинет Министров Украины передал в сферу управления Фонда государственного имущества восемь предприятий. Их планируется выставить на приватизацию.

Об этом шла речь на сегодняшнем заседании правительства.

Согласно постановлению, в управление Фонда госимущества передаются:

• государственное предприятие “Экотрансэнерго”;

• государственное предприятие “Харьковское промышленно-торговое предприятие”;

• государственное научно-технологическое производственное предприятие “Вереск”;

• государственное предприятие “Расчетно-клиринговый центр”;

• государственное предприятие “Полупановский карьер”;

• государственное предприятие “Госинформаналитика”;

• государственное учреждение “Партнерский фонд”;

• государственное предприятие “Промышленно-металлургический консалтинг”.

Согласно пояснительной записке к постановлению, из указанных предприятий по состоянию на 1 июля 2020 года только три были экономически активными: это “Экотрансэнерго”, Харьковское промышленно-торговое предприятие и “Госинформаналитика”.

Другие не осуществляли финансово-хозяйственную деятельность.

Общая стоимость активов “Экотрансэнерго” на середину 2020 года оценивалась в 47 млн грн, Харьковского промышленно-торгового предприятия – в 22 млн грн. При этом стоимость их активов за первое полугодие 2020 года сократилась на 6,5% и 3% соответственно.

За первое полугодие прошлого года обе компании получили убытки на общую сумму более 4 млн грн. А “Экотрансэнерго” также имеет задолженность по выплате заработной платы в более чем 1,7 млн грн.

Данные о деятельности ГП “Госинформаналитика” отсутствуют.