Об этом шла речь на сегодняшнем заседании правительства.
Согласно постановлению, в управление Фонда госимущества передаются:
• государственное предприятие “Экотрансэнерго”;
• государственное предприятие “Харьковское промышленно-торговое предприятие”;
• государственное научно-технологическое производственное предприятие “Вереск”;
• государственное предприятие “Расчетно-клиринговый центр”;
• государственное предприятие “Полупановский карьер”;
• государственное предприятие “Госинформаналитика”;
• государственное учреждение “Партнерский фонд”;
• государственное предприятие “Промышленно-металлургический консалтинг”.
Согласно пояснительной записке к постановлению, из указанных предприятий по состоянию на 1 июля 2020 года только три были экономически активными: это “Экотрансэнерго”, Харьковское промышленно-торговое предприятие и “Госинформаналитика”.
Другие не осуществляли финансово-хозяйственную деятельность.
Общая стоимость активов “Экотрансэнерго” на середину 2020 года оценивалась в 47 млн грн, Харьковского промышленно-торгового предприятия – в 22 млн грн. При этом стоимость их активов за первое полугодие 2020 года сократилась на 6,5% и 3% соответственно.
За первое полугодие прошлого года обе компании получили убытки на общую сумму более 4 млн грн. А “Экотрансэнерго” также имеет задолженность по выплате заработной платы в более чем 1,7 млн грн.
Данные о деятельности ГП “Госинформаналитика” отсутствуют.
- Ранее сообщалось, что Кабинет Министров планирует возобновить процесс приватизации в 2021 году. Премьер-министр Денис Шмыгаль назвал объекты, которые хотят выставить на продажу.
- 4 февраля Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект относительно разблокирования проведения аукционов большой приватизации, которые были запрещены с сентября 2020 года на период карантина.