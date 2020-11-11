Об этом сообщил народный депутат от “Европейской Солидарности” Алексей Гончаренко.
“Обратный ход: деньги, которые должны были идти на строительство дорог, перенаправили на нужды борьбы с COVID-19”, – говорится в сообщении.
В частности, Кабмин выделил Министерству охраны здоровья 895 578,3 тыс. грн. для обеспечения подачей кислорода коечного фонда учреждений охраны здоровья, оказывающих стационарную медицинскую помощь пациентам с СОVID-19.
По словам Гончаренко, именно на эту сумму Правительство сократило расходы на программу “Развития сети автомобильных дорог общего пользования государственного значения”, чтобы в МОЗ могли закупить кислород.
- Ранее #Буквы рассказывали, что 64,7 миллиарда COVID-фонда были распределены между различными ведомствами. При этом половина фонда досталась структурам “Укравтодора”.
- Из всех средств, которые уже были выделены из фонда COVID-19, только 15% пошли напрямую в медицинскую отрасль.