Кабинет Министров сегодня на заседании перенаправил деньги, которые должны идти на строительство дорог, на борьбу с коронавирусом COVID-19.

Об этом сообщил народный депутат от “Европейской Солидарности” Алексей Гончаренко.

“Обратный ход: деньги, которые должны были идти на строительство дорог, перенаправили на нужды борьбы с COVID-19”, – говорится в сообщении.

В частности, Кабмин выделил Министерству охраны здоровья 895 578,3 тыс. грн. для обеспечения подачей кислорода коечного фонда учреждений охраны здоровья, оказывающих стационарную медицинскую помощь пациентам с СОVID-19.

По словам Гончаренко, именно на эту сумму Правительство сократило расходы на программу “Развития сети автомобильных дорог общего пользования государственного значения”, чтобы в МОЗ могли закупить кислород.