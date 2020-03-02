Кабинет Министров Украины собирается провести индексацию пенсий в сентябре 2020 года. Предварительно индексация была запланирована на начало марта, однако Правительство ее не согласовало.

Об этом сообщила министр социальной политики Юлия Соколовская в Facebook.

Отметим, с 1 марта 2020 года многим украинским пенсионерам должны были повысить пенсии – автоматически проиндексировать эти выплаты. В 2019 году правительство при пятом президенте Украины Петра Порошенко впервые провело индексацию пенсий. Это автоматическое “осовременивание” выплат, когда Правительство перечисляет и повышает размер пенсии, учитывая рост цен и средней заработной платы по стране. В прошлом году повышение получили более 10,3 миллиона пенсионеров.

Март наступил, а пенсионные выплаты еще не повысили. В понедельник, 2 марта, Премьер-министр Алексей Гончарук провел брифинг. Он заявил, что пока индексации пенсий не будет. По его словам, Кабмин не подготовил соответствующее решение и неизвестно, когда они будут работать над этим. Сам Гончарук не озвучил окончательный срок.

Министр социальной политики Юлия Соколовская в свою очередь все-таки обещает осовременивание пенсий в Украине в 2020 году – в сентябре.

“Это плановый и заложенный в бюджете перерасчет. Наше Правительство запланировало это на сентябрь. В среднем от индексации размер пенсии вырастет на 216 гривен в месяц”, – отметила министр.

Она добавила, что индексации запланирована и на последующие годы.

Кроме того, согласно новой стратегии повышения пенсий дополнительный рост выплат будет осуществляться в несколько этапов:

2020 год – пенсионеры в возрасте от 80 лет (с учетом индексации уже в этом году их пенсии в среднем вырастут на 700 гривен в месяц);

дальше – от 78 лет;

через год – от 75 и так далее.

А если Парламент поддержит законопроект №2494, то уже с марта одинокие пенсионеры старше 80 лет будут получать помощь на уход. Ожидается, что эту помощь в размере 670 гривен ежемесячно будут получать 100 тыс. пенсионеров.

В комментариях люди возмущены подобным решением Правительства Гончарука.

“Как в сентябре? В ст.42 закона 1058 идет речь о годовой индексации по результатам роста инфляции и роста зарплаты за прошлый год – это 22,9%. Вы у нас, пенсионеров, крадете сумму индексации в 11,45% ежемесячно аж за 6 месяцев, так как прошлая прошла в марте и год прошел от предыдущей в феврале 2020. Или вы нам в сентябре отдадите недоданные за 6 предыдущих месяцев целиком? Если нет, то вы что ж хотите нас так нагло обворовать? Законы надо выполнять. Или я вас неправильно поняла, индексация как обычно в марте, а плюсом идут перемены для 80+ ориентировочно в сентябре. Пожалуйста, уточните в своем интервью”, “Ст. 42 говорит о годовой индексации. Какой сентябрь? Почему предыдущий Кабмин выполнял закон и с 1 марта проводил индексацию пенсий, а вы сейчас пишите про планы с сентября. Как собираетесь компенсировать период до сентября? Прочитайте комментарии к своему посту. Вам не стыдно?”, “Действительно, господин Президент, Вы не лох. Лохи это мы, 10 млн пенсионеров, которые поверили вам. К сентябрю за счет умерших сэкономим на погашение 579. А какие были надежды! Здоровье вашим родителям”, – пишут украинцы под постом министра.