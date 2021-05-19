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Кабмін переобрав 5 членів наглядової ради «Нафтогазу» терміном до року

Під час сьогоднішнього засідання Кабінету Міністрів було переобрано п’ятьох членів наглядової ради НАК "Нафтогаз України" терміном до одного року.

Среда, 19 мая 2021, 17:46

Про це повідомив у Facebook прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

“Уряд залишається відданим подальшій реформі корпоративного управління за найкращими світовими стандартами, де чітко визначені не лише права й обов’язки, а й відповідальність за роботу”, – написав прем’єр.

Він також подякував наглядовій раді за конструктивне та державницьке рішення продовжити свою роботу, забезпечивши стабільну роботу найбільшої державної компанії.

Як повідомлялося, 28 квітня Кабінет Міністрів звільнив, а потім перепризначив членів наглядової ради Національної акціонерної компанії “Нафтогаз”. Уряд також оголосив конкурс на посади чотирьох незалежних членів наглядової ради НАК.

Звільнені та перепризначені члени наглядової ради вирішили подати у відставку.

Теги: Денис Шмыгаль, Кабмин, Нафтогаз Украины

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