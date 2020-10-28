Об этом сообщает корреспондент #Букв.
“Мы, наконец, полностью отойдем от многочасовых очередей, бюрократии и тонн бумажных документов. На портале “Дія” будет создана единая система социальной сферы, чтобы граждане могли онлайн получить все социальные услуги, предоставляемые государством”, – сказал во время заседания премьер-министр Денис Шмыгаль.
По его словам, это даст возможность знать, кому именно предназначаются различные виды социальной помощи.
Представитель Правительства в Верховной Раде Василий Мокан уточнил, что основными задачами стратегии являются:
– повышение эффективности социальной защиты граждан;
– совершенствование системы управления финансовыми ресурсами социальной сферы;
– автоматизация управления и контроля в социальной сфере;
– технологическое развитие информационных ресурсов социальной сферы с использованием инновационных технологий.
- В сентябре сообщалось, что в мобильном приложении “Дия” появится электронное свидетельство о рождении детей в возрасте до 14 лет.
- Национальный банк Украины разрешил открывать банковский счет с ID-картой в приложении “Дія”.