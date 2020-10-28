Кабинет Министров сегодня на заседании одобрил Стратегию цифровой трансформации социальной сферы, согласно которой все ее услуги будут доступны в онлайн-режиме.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

“Мы, наконец, полностью отойдем от многочасовых очередей, бюрократии и тонн бумажных документов. На портале “Дія” будет создана единая система социальной сферы, чтобы граждане могли онлайн получить все социальные услуги, предоставляемые государством”, – сказал во время заседания премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, это даст возможность знать, кому именно предназначаются различные виды социальной помощи.

Представитель Правительства в Верховной Раде Василий Мокан уточнил, что основными задачами стратегии являются:

– повышение эффективности социальной защиты граждан;

– совершенствование системы управления финансовыми ресурсами социальной сферы;

– автоматизация управления и контроля в социальной сфере;

– технологическое развитие информационных ресурсов социальной сферы с использованием инновационных технологий.