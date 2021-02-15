Кабмин поддержал законопроект о НАБУ, который прекратит полномочия Сытника в Facebook.

“Двумя своими решениями Конституционный Суд Украины признал неконституционным указ о назначении Сытника директором НАБУ и положения закона о НАБУ в части участия Президента в подборе и назначении директора НАБУ. Перед правительством стояла задача пробел в законе закрыть и урегулировать вопрос статуса НАБУ и его директора”, – написал Малюська.

По его словам, первым подходом к барьеру стал законопроект №4437 – в нем Правительство (во избежание каких-либо сомнений в легитимности директора НАБУ) предложило на уровне закона предоставить Сытнику полномочия директора НАБУ до избрания нового директора по новой процедуре.

“К сожалению, №4437 не получил поддержки в Парламенте. В то же время проблема “дыры” в законодательстве и статусе НАБУ остались и ее закрытие – одно из условий сотрудничества с МВФ. Поэтому Правительство сделало второй подход – новый законопроект, который предоставляет НАБУ статуса органа исполнительной власти и новую процедуру избрания директора НАБУ. Также отдельной нормой законопроекта указано, что в течение прохождения отбора нового директора НАБУ полномочия директора будет исполнять первый заместитель директора НАБУ”, – пояснил министр.

Так, Малюська заметил, что если привести в порядок статус НАБУ как института можно только путем сокращения срока работы Сытника, то такую ​​опцию не стоит отбрасывать.

“Тем более, что в независимости и беспристрастности Гизо Углавы как и.о. кажется никто не сомневается. Дискуссия вокруг содержания законопроектов будет продолжаться и дальше, но уже – в Парламенте”, – добавил Малюська.