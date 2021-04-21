Covid-19 Украина

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Кабмін підтримав надання поліціянтам права на безплатну реабілітацію

Працівникам поліції пропонують проходити безоплатну психологічну та медико-психологічну реабілітацію у закладах охорони здоров'я Міністерства внутрішніх справ.

Среда, 21 апреля 2021, 14:11

Відповідний законопроєкт підтримав Кабінет Міністрів на засіданні 21 квітня.

Зокрема, безплатну реабілітацію зможуть отримати поліціянти, які брали участь у стримуванні російської агресії, подоланні наслідків надзвичайних ситуацій, припиненні масових заворушень та групового порушення громадської безпеки чи порядку.

Наразі законопроєкт направили на розгляд Верховної Ради України.

Нагадаємо, що сьогодні відбулося чергове засідання уряду. Кабмін продовжив дію режиму надзвичайної ситуації до 30 червня. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що надзвичайна ситуація насамперед стосується органів державної влади та їх постійної готовності щодо протидії пандемії.

  • Також Уряд схвалив проєкт закону “Пpo вихід з Угоди про створення Міждержавного резерву біопрепаратів та інших засобів захисту тварин у державах-учасницях Співдружності Незалежних Держав” та проєкт відповідного розпорядження Кабінету Міністрів України.
Теги: Кабмин, полиция, реабілітація

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