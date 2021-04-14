Відповідне рішення ухвалили на засіданні Кабміну.

Цей проєкт закону сприятиме зменшенню частки держави у банківському секторі. Наразі депозити вкладників Ощадбанку гарантовані державою у повному обсязі (100%). Після приєднання до ФГВФО розмір гарантованої суми для нових вкладників становитиме 200 тисяч гривень.

Водночас заступник голови Національного банку України Дмитро Сологуб заявив, що законопроєкт потребує доопрацювання задля врегулювання питань платоспроможності Фонду гарантування. Він наголосив, що варто повернутися до обговорення та вирішити питання комплексно.

Своєю чергою міністр фінансів Сергій Марченко зазначив, що не вважає за потрібне об’єднувати ці питання, адже їх можливо розв’язати окремо.

“Ми вбачаємо за необхідне доопрацювати законопроєкт про платоспроможність ФГВФО разом з НБУ та Фондом гарантування, і в загальному порядку далі ці питання розглядати на майданчику Кабінету Міністрів”, – підсумував він.

Проєкт закону про приєднання Ощадбанку до Фонду гарантування вкладів передбачає, якщо вклад, залучений АТ “Ощадбанк” до дня набуття ним статусу учасника Фонду, перевищує граничний розмір відшкодування коштів за вкладом (зараз це 200 тисяч грн, – ред.), частина такого вкладу, що перевищує граничний розмір відшкодування коштів за вкладом, гарантується державою.