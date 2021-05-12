Відповідне рішення ухвалили на виїзному засіданні Уряду.
Зокрема, Кабмін постановив утворити Бюро економічної безпеки як центральний орган влади, діяльність якого спрямовується і координується Урядом.
Цей орган створюють для запобігання та протидії кримінальним правопорушення у сфері економіки та фінансів.
“Створення Бюро економічної безпеки – це нова сторінка у відносинах держави та бізнесу. Такий крок – один із фінальних на шляху ліквідації податкової міліції. БЕБ покладе край силовому тиску на бізнес та стане новим аналітичним підходом до розслідувань у сфері фінансово-економічних злочинів”, – прокоментував рішення Денис Шмигаль.
Бюро економічної безпеки – єдиний орган державної влади, відповідальний за боротьбу з економічними злочинами. Зазначається, що він отримає відповідні повноваження Служби безпеки та Податкової міліції, які будуть переосмислені з тим, щоб це був не стільки силовий, скільки аналітичний орган.
22 березня президент Володимир Зеленський підписав закон “Про Бюро економічної безпеки України” № 1150-ІХ, який Верховна Рада ухвалила 28 січня.
Згідно із законом, Бюро економічної безпеки є центральним органом виконавчої влади, на який покладаються завдання щодо протидії правопорушенням, які посягають на функціонування економіки держави. Його діяльність спрямовує та координує Кабінет Міністрів.
До повноважень Бюро економічної безпеки входять:
– виявлення зон ризиків у сфері економіки шляхом аналізу структурованих і неструктурованих даних;
– оцінювання ризиків і загроз економічній безпеці держави, напрацювання способів їхньої мінімізації та усунення;
– надання пропозицій щодо внесення змін до нормативно-правових актів з питань усунення передумов для створення схем протиправної діяльності у сфері економіки;
– забезпечення економічної безпеки держави шляхом запобігання, виявлення, припинення, розслідування кримінальних правопорушень, що посягають на функціонування економіки держави;
– збирання та аналіз інформації про правопорушення, що впливають на економічну безпеку держави, та визначення способів запобігання їхньому виникненню в майбутньому;
– планування заходів у сфері протидії кримінальним правопорушенням, віднесеним законом до його підслідності;
– виявлення та розслідування правопорушень, пов’язаних з отриманням та використанням міжнародної технічної допомоги;
– складання аналітичних висновків і рекомендацій для державних органів з метою підвищення ефективності ухвалення ними управлінських рішень щодо регулювання відносин у сфері економіки.
- Нагадаємо, наприкінці січня Верховна Рада України підтримала в другому читанні та в цілому законопроєкт про створення Бюро економічної безпеки України.