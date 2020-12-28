Кабинет Министров отменил льготный тариф на первые 100 кВт/ч. для бытовых потребителей с 1 января 2021 года.

Такое решение правительство приняло на заседании в понедельник, 28 декабря.

Как известно, сейчас бытовые потребители электроэнергии платят за первые 100 кВт/ч. в месяц по 90 копеек, а за каждый последующий кВт/ч — по 168 копеек.

Сегодня правительство отменило этот льготный тариф. Таким образом, в первые три месяца 2021 украинцы будут платить за весь объем электрической энергии по единому тарифу — по 168 копеек.

“[Предлагается] продление срока действия ПСО до 31 марта 2021, установление на период с 1 января по 31 марта 2021 года фиксированной цены для бытовых потребителей на уровне 1,68 гривен за кВт/ч.”, — заявил и.о. министра энергетики Юрий Витренко на заседании.

По словам Витренко, такое решение принято для стабилизации рынка электрической энергии и устойчивой работы энергопредприятий ( ​​”Энергоатом”, “Гидроенерго” и т.д.), а также для “избежания резкого повышения тарифа на электроэнергию для бытовых потребителей с января”.

“В случае непринятия представленного проекта постановления цена на электроэнергию для бытовых потребителей будет формироваться на рыночных условиях, что приведет к резкому (примерно в 2,5 раза) росту тарифа на электрическую энергию с января”, — заверил он.