Кабинет Министров Украины намерен в течение одного – двух лет создать Единый реестр украинцев.

Об этом рассказал сегодня на пресс-конференции министр Кабинета Министров Украины Дмитрий Дубилет.

“Я надеюсь, что на протяжении одного-двух лет мы сможем довести до ума большой проект по запуску Единого реестра украинцев, который будет верифицирован и наполняться одновременно из многих реестров. А сейчас у нас каждый реестр живет своей жизнью”, – отметил Дубилет.

“Надеюсь, что уже в следующем году мы сможем каждый день отвечать на вопрос, сколько же людей проживает в Украине”, – добавил министр.

Стоит отметить, что сегодня Дубилет презентовал результаты предварительной переписи населения. Согласно им, население Украины составляет 37,289 млн человек, однако это только те, кто физически находится в стране. При этом, население Киева составляет 3,7 миллиона жителей.

Пробная перепись проводилась только на подконтрольных власти Украины территориях.

Дубилет уточнил, что полученные данные планируется в дальнейшем распределить по отдельным населенным пунктам, по полу и возрасту на уровне регионов, по официальным доходам.

“Этими данными мы будем оперировать неофициально”, – заявил он.

(На видео – с 15:00)