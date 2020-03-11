Об этом сообщает “Интерфакс-Украина”, ссылаясь на свои источники.
В частности, планируется рассмотреть вопрос о запрете проведения массовых мероприятий и введения карантина в учебных учреждениях.
“Состоится заседание правительства, на котором будет принято решение о применении ограничений. Они будут касаться карантина в учебных заведениях – школах, университетах, др.”, – рассказал инсайдер.
Предполагается, что карантин будет объявлен на общенациональном уровне. последующие решения будут приниматься на уровне местной власти.
Также Кабмин планирует ввести общенациональное ограничение в виде запрета на проведение спортивных соревнований и других массовых мероприятий.
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