На сегодняшнем заседании Правительства планируется рассмотреть вопрос специальных мер в стране в связи с распространением коронавируса.

Об этом сообщает “Интерфакс-Украина”, ссылаясь на свои источники.

В частности, планируется рассмотреть вопрос о запрете проведения массовых мероприятий и введения карантина в учебных учреждениях.

“Состоится заседание правительства, на котором будет принято решение о применении ограничений. Они будут касаться карантина в учебных заведениях – школах, университетах, др.”, – рассказал инсайдер.

Предполагается, что карантин будет объявлен на общенациональном уровне. последующие решения будут приниматься на уровне местной власти.

Также Кабмин планирует ввести общенациональное ограничение в виде запрета на проведение спортивных соревнований и других массовых мероприятий.