Кабинет Министров планирует компенсировать выплаты для зарплат предприятиям, которые не будут увольнять людей на время карантина.

Об этом сказал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко в эфире программы “Свобода слова Савика Шустера”.

По его словам, правительство будет увеличивать пособия по безработице и уже увеличили минимальные выплаты.

“Пособие по “временной” безработице, если на предприятиях люди заняты не полный день, мы будем компенсировать им выплаты на людей, которые находятся дома и которые вернутся на работу после завершения карантина. То есть мы говорим: “Не увольняйте людей, мы вам будем выплачивать до минимальной зарплаты на людей, которые не полностью заняты, которые вернутся”, – отметил Петрашко.

Министр также добавил, что эта программа будет реализована в случае положительного голосования за правки в бюджет.

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