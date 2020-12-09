Кабинет Министров планирует провести Всеукраинскую перепись населения в 2023 году. Затраты на его проведение возрастут.

Соответствующий проект постановления будет вынесен на рассмотрение Правительства сегодня.

Согласно предварительным расчетам, на выполнение переписи в 2023 году необходимо 7,260 миллиарда грн. Ранее на перепись населения планировали потратить 3,43 миллиарда гривен.

Как сообщил министр Кабинета Министров Олег Немчинов, сегодня также было подписано совместное заявление о создании рабочей группы, которая будет работать над разработкой комплексного проектного документа для перехода Украины от традиционной переписи населения к переписи по реестрам в раунде переписей населения и жилья 2030 года.

Он отметил, что переход на перепись населения по реестрам содержит многочисленные преимущества и возможности. Это снижение финансовых затрат, сокращение сроков проведения переписи, уменьшение сроков получения результатов переписи населения, снижение нагрузки на респондентов, возможность проводить перепись чаще, чем раз в 10 лет и другие.