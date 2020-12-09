Соответствующий проект постановления будет вынесен на рассмотрение Правительства сегодня.
Согласно предварительным расчетам, на выполнение переписи в 2023 году необходимо 7,260 миллиарда грн. Ранее на перепись населения планировали потратить 3,43 миллиарда гривен.
Как сообщил министр Кабинета Министров Олег Немчинов, сегодня также было подписано совместное заявление о создании рабочей группы, которая будет работать над разработкой комплексного проектного документа для перехода Украины от традиционной переписи населения к переписи по реестрам в раунде переписей населения и жилья 2030 года.
Он отметил, что переход на перепись населения по реестрам содержит многочисленные преимущества и возможности. Это снижение финансовых затрат, сокращение сроков проведения переписи, уменьшение сроков получения результатов переписи населения, снижение нагрузки на респондентов, возможность проводить перепись чаще, чем раз в 10 лет и другие.
- Согласно пробной (тестовой) переписи населения, организованной Дмитрием Дубилетом, по состоянию на 1 декабря 2019 года в Украине проживали 37,289 млн людей. В Киеве по состоянию на 1 декабря проживали 3,7 млн человек.
- Впоследствии появилась информация, что проведенная Дубилетом перепись якобы могла быть сделана простым умножением на 0,888 данных Государственной службы статистики. Сам министр опроверг утверждения о фальсификации пробной переписи украинцев, назвав их фейком. Дубилет также рассказал о методах, которые использовались при подсчете численности населения.
- В апреле министр Кабинета Министров Олег Немчинов заявил, что в 2021 году всеукраинская перепись населения, скорее всего, не произойдет.