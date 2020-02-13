Министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет сообщил, что все основные государственные органы удалось подключить к единому электронному сервису проверки квитанций об оплате пошлин и услуг.

Об этом он написал в Telegram-канале.

Таким образом, к сервису check.gov.ua подключены следующие госорганы, предоставляющие указанные услуги:

Сервисные центры МВД (водительские удостоверения, справка о несудимости);

Миграционная служба (паспорта, заграничные паспорта);

ЗАГСы (все услуги, связанные с браком и рождением);

ЦПАУ (услуги Миграционной службы и ЗАГСов);

Услуги в областных государственных администрациях (лицензии, выписки).

Дубилет пояснил, что теперь украинцы, которым будут предоставлять одну из этих услуг, смогут оплатить ее через свой интернет-банк или мобильное приложение банка. После этого на месте нужно будет предоставить лишь дату и номер квитанции, даже в электронном виде.

Это позволит украинцам сэкономить время, а также не нужно будет платить комиссию тому банку, с которым заключило контракт то или иное госучреждение.

На данный момент работники всех госорганов уже получили необходимые инструкции по этому поводу, но, если кому-то откажут в праве самостоятельно оплатить услуги, министр советует звонить на горячую линию 1545.

“К сервису Сheck подключены три банка, на стадии подключения еще 10”, – резюмировал Дубилет.