Об этом он написал в Telegram-канале.
Таким образом, к сервису check.gov.ua подключены следующие госорганы, предоставляющие указанные услуги:
- Сервисные центры МВД (водительские удостоверения, справка о несудимости);
- Миграционная служба (паспорта, заграничные паспорта);
- ЗАГСы (все услуги, связанные с браком и рождением);
- ЦПАУ (услуги Миграционной службы и ЗАГСов);
- Услуги в областных государственных администрациях (лицензии, выписки).
Дубилет пояснил, что теперь украинцы, которым будут предоставлять одну из этих услуг, смогут оплатить ее через свой интернет-банк или мобильное приложение банка. После этого на месте нужно будет предоставить лишь дату и номер квитанции, даже в электронном виде.
Это позволит украинцам сэкономить время, а также не нужно будет платить комиссию тому банку, с которым заключило контракт то или иное госучреждение.
На данный момент работники всех госорганов уже получили необходимые инструкции по этому поводу, но, если кому-то откажут в праве самостоятельно оплатить услуги, министр советует звонить на горячую линию 1545.
“К сервису Сheck подключены три банка, на стадии подключения еще 10”, – резюмировал Дубилет.
- В сентябре премьер-министр Украины Алексей Гончарук анонсировал полную цифровизацию страны в 2020 году.
- Ранее министр Кабинета Министров Дмитрий Дубилет заявил, что полная диджитализация документооборота между госорганами займет 1-2 года.