Об этом сообщил нардеп от “Европейской солидарности” Алексей Гончаренко на своем Telegram-канале.
По данным нардепа, выплаты медикам и военным увеличат вдвое.
“Цифры” 2701125,3 “и” 2249861 “заменят” 4680183,3 “и” 4228919 “, говорится в постановлении”, – написал Гончаренко.
- 13 октября Правительство согласовало ряд изменений в постановление от 22 июля 2020 № 641 “Об установлении карантина и внедрение усиленных противоэпидемических мероприятий на территории со значительным распространением острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2”. Действие адаптивного карантина было продлено до 31 декабря текущего года.
- Также Кабмин рекомендовал отправить школьников на каникулы с 15 октября. Рекомендация о введении осенних каникул аргументирована массовыми вспышками коронавируса среди учащихся, педагогов и персонала школьных заведений. Ученикам рекомендуют оставаться дома и минимизировать контакты с большими группами людей.