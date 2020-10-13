Во вторник, 13 октября, Кабинет Министров Украины принял решение об увеличении заработной платы военнослужащим, медицинским и другим работникам, которые непосредственно задействованы в мероприятиях по ликвидации коронавируса. Финансирование поступит из Фонда COVID-19.