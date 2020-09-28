Кабинет министров Украины на внеочередном заседании согласовал кандидатуру Анны Коваленко на должность главы Черниговской областной государственной администрации.

Об этом в Facebook сообщил представитель правительства в Верховной раде Василий Мокан.

“Согласовать назначение Коваленко Анны Николаевны – главой Черниговской областной государственной администрации”, – написал он.

Кроме того, правительство приняло решение уволить Валерия Жалдака с должности замминистра молодежи и спорта Украины по вопросам европейской интеграции. Он стал первым заместителем главы Кировоградской ОГА.

Также сообщается, что Владимира Куприя уволили с должности первого заместителя главы Национального агентства Украины по вопросам государственной службы.