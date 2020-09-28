Об этом в Facebook сообщил представитель правительства в Верховной раде Василий Мокан.
“Согласовать назначение Коваленко Анны Николаевны – главой Черниговской областной государственной администрации”, – написал он.
Кроме того, правительство приняло решение уволить Валерия Жалдака с должности замминистра молодежи и спорта Украины по вопросам европейской интеграции. Он стал первым заместителем главы Кировоградской ОГА.
Также сообщается, что Владимира Куприя уволили с должности первого заместителя главы Национального агентства Украины по вопросам государственной службы.
- Ранее сообщалось, что глава Черниговской областной государственной администрации (ОГА) Андрей Прокопенко заявил о своей отставке. Причиной такого решения он назвал потерю влияния на кадровую политику и формирование состава кандидатов в областной совет.