Об этом сообщил народный депутат от “Европейской солидарности” Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

“Рябикина Павла Борисовича (гендиректора аэропорта “Борисполь”) согласовано на назначение председателем Таможни”, – говорится в сообщении.

Что известно о Павле Рябикине

Рябикин – украинский топ-менеджер, юрист, политик и дипломат.

Учился в КНУ имени Тараса Шевченко на факультете международных отношений и международного права. Там же закончил аспирантуру.

С 1989 года работал юристом, затем адвокатом и юристконсультатом.

С мая 2005 по август 2006 года был заместителем министра транспорта и связи Украины.

В 2009-2010 годах работал чрезвычайным и полномочным послом Украины в Дании. В 2014-2015 годах занимал должность заместителя председателя КГГА.

Рябикин был народным депутатом Украины 3-го, 4-го и 7-го созывов: дважды беспартийным, один раз – от партии “УДАР”.

С 23 марта 2017 года он работает генеральным директором международного аэропорта “Борисполь”.