Кабинет Министров сегодня на заседании согласовал назначение новых глав областных администрации Одесской, Николаевской и Сумской областей.

Об этом сообщил представитель Правительства в Верховной Раде Василий Мокан.

В частности, Правительство согласовало назначение кандидатур Сергея Гриневецкого на должность главы Одесской ОГА, Виталия Кима – главы Николаевской ОГА, Василия Фому – главы Сумской ОГА.

Кроме того, Кабмин согласовал указ президента Владимира Зеленского об увольнении главы Николаевской ОГА Николая Стадника.

Отметим, что Ким был волонтером партии “Слуга народа” на парламентских выборах. Гриневецкий был главой Одесской ОГА в течение 1998-2005 годов. Фома был заместителем главы Харьковской ОГА во времена Михаила Добкина и Игоря Балуты.