Кабинет министров Украины сегодня на заседании согласовал назначение Василия Володина новым председателем Киевской областной государственной администрации.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Представители правительства во время заседания заслушали Володина. Он рассказал об обеспечении индивидуальными средствами медиков, активном строительстве амбулаторий, школ и детсадов.

Володин также отметил, что основным приоритетом его деятельности является привлечение инвесторов и создание новых рабочих мест в Киевской области.

В результате Кабмин согласовал его кандидатуру на должность главы КОДА.

Володин сейчас является временно исполняющим обязанности главы Киевской областной государственной администрации. С декабря 2019 года он занимает должность заместителя главы КОГА, а до этого был исполняющим обязанности гендиректора “Электронмаша”.