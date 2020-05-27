Об этом сообщает корреспондент #Букв.
Представители правительства во время заседания заслушали Володина. Он рассказал об обеспечении индивидуальными средствами медиков, активном строительстве амбулаторий, школ и детсадов.
Володин также отметил, что основным приоритетом его деятельности является привлечение инвесторов и создание новых рабочих мест в Киевской области.
В результате Кабмин согласовал его кандидатуру на должность главы КОДА.
Володин сейчас является временно исполняющим обязанности главы Киевской областной государственной администрации. С декабря 2019 года он занимает должность заместителя главы КОГА, а до этого был исполняющим обязанности гендиректора “Электронмаша”.
- 20 мая Кабинет министров согласовал назначение главой Запорожской государственной администрации Виталия Боговина.