Covid-19 Украина

обновлено 05.01.2021 в 17:01

Всего:

1083585 (+5334)

Болеют:

317048 (+5334)

Выздоровели:

747408 (+13850)

Умерло:

19129 (+202)

18:02 ГП «Медзакупки» обвинило МОЗ в блокировании их работы
17:36 В МОЗ призвали украинцев делать тест на COVID-19 при любых симптомах ОРВИ
17:25 Кабмин согласовал выход Украины из еще одного соглашения СНГ
16:39 Менее половины украинцев положительно оценили новогоднее поздравление Зеленского, – опрос
16:22 Президент Армении Саркисян заболел COVID-19
16:00 «Не допустить реванша»: Порошенко призвал демократические силы объединиться
15:56 Трамп прибег к давлению: почему выборы в Джорджии столь важные
15:17 В Словакии зафиксировали случаи «британского» штамма COVID-19
14:20 Медицинский регулятор США заявляет, что людям нужны обе дозы вакцины от COVID-19
13:47 Более 60% украинцев верят в Святого Николая: за год этот показатель вырос на 10%, – опрос
13:20 Не Новый год: украинцы назвали самый любимый среди новогодних праздников
13:03 В аэропорту Брюсселя началось столпотворение из-за дополнительных COVID-проверок
13:00 Лишь 5% украинцев не отмечают Рождество, – опрос
12:21 «Украина сама будет разбираться со своим прошлым» — Вятрович ответил послу Израиля по поводу мероприятий в честь Бандеры
12:00 В Киеве за сутки – более 840 новых случаев COVID-19 и 26 смертей
11:34 Новость о смерти «девушки Бонда» Тани Робертс оказалась ложной
10:49 Еще одна страна одобрила вакцину AstraZeneca
10:28 Президент Мексики сообщил о готовности предоставить убежище Джулиану Ассанжу
10:17 Куда пропал Джек Ма? О владельце Alibaba не слышно уже несколько месяцев
08:39 В Украине за минувшие сутки зафиксировано 5334 новых случая COVID-19
07:41 5 января 2021: какой сегодня праздник, традиции, приметы, именины
07:14 Дожди и мокрый снег: какой будет погода на 5 января
01:48 Cosmopolitan рассказал об 11 женщинах и их понимании слова «здоровый». Глянец обвинили в пропаганде ожирения во время пандемии
00:01 Nike выпустил первые кроссовки Air Jordan с автоматической шнуровкой: стоимость

04 января

23:12 «Атака титанов» заканчивается: что известно о последнем сезоне аниме
22:16 «Мандалорец» сдвинул «Игру престолов» в рейтинге самых пиратских шоу
20:57 Землетрясения в Хорватии: Зеленский поручил Кабмину предоставить помощь
20:11 В Украине начнут развивать национальную цифровую валюту

Кабмин согласовал выход Украины из еще одного соглашения СНГ

Кабинет Министров одобрил законопроект "О выходе из Соглашения о сотрудничестве в сфере правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности и создании Межгосударственного совета по вопросам правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности".

Вторник, 5 января 2021, 17:25

Об этом сообщил представитель Правительства в Верховной Раде Василий Мокан в Facebook.

“Законопроектом предлагается выйти из соглашения, заключенного 19 ноября 2010-го года в городе Санкт-Петербург и ратифицированного Верховной Радой Украины 21 декабря 2011 года”, – написал Мокан.

Он отметил, что представители Украины уже длительное время не принимают участия в заседаниях Межгосударственного совета, Украина не участвует в разработке проектов международных договоров в рамках СНГ, не осуществляет в рамках Соглашения обмен патентной, нормативно-методической документацией в сфере охраны и защиты интеллектуальной собственности.

Положения Соглашения по осуществлению сотрудничества уполномоченными (компетентными) органами в сфере интеллектуальной собственности путем координации и проведения совместных исследований, согласования вопросов, связанных с охраной и защитой интеллектуальной собственности в ходе осуществления сотрудничества в сфере экономики, торговли, науки, техники и культуры, а также содействие в заключении соответствующих международных договоров пока также не применяется.

“Настоящее Соглашение не отвечает современному состоянию экономических отношений между государствами-членами СНГ. А обязательства Украины, возникшие в течение срока действия Соглашения, урегулированы”, – отметил Мокан.

СПРАВКА. Содружество Независимых Государств (СНГ) — международная организация, призванная регулировать сотрудничество между государствами, ранее входившими в состав СССР. СНГ не является надгосударственным образованием и функционирует на добровольной основе.

СНГ было основано главами РСФСР (Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика), Беларуси и Украины путем подписания 8 декабря 1991 года в Вискулях (Беловежская пуща) “Соглашения о создании Содружества Независимых Государств” (известно как Беловежские соглашения).

В документе, состоявшем из преамбул и 14 статей, констатировалось, что Союз ССР прекращает свое существование как субъект международного права и геополитической реальности. Однако стороны договорились об образовании Содружества Независимых Государств.

  • В мае 2018 года пятый президент Петр Порошенко сообщил, что Украина пересмотрит все заключенные в рамках Содружества Независимых Государств (СНГ) международные соглашения и выйдет из тех, которые не отвечают национальным интересам страны. Впоследствии Порошенко подписал закон о прекращении действия Договора о дружбе с Российской Федерацией.
  • Нынешний глава МИД Дмитрий Кулеба ранее сообщил, что считает СНГ (Содружество Независимых Государств) “клубом неудачников”, который “ни на что не способен”.
  • В июле этого года президент Владимир Зеленский подписал указ о выходе Украины из соглашения о создании Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств – участников СНГ.
Теги: Кабмин, Мокан, СНГ, Угоди

Подписывайтесь на #Буквы в Telegram и Facebook и читайте самые важные и свежие новости первыми!

Буквы в Google News

Подписаться