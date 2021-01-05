Кабмин согласовал выход Украины из еще одного соглашения СНГ

Об этом сообщил представитель Правительства в Верховной Раде Василий Мокан в Facebook.
“Законопроектом предлагается выйти из соглашения, заключенного 19 ноября 2010-го года в городе Санкт-Петербург и ратифицированного Верховной Радой Украины 21 декабря 2011 года”, – написал Мокан.
Он отметил, что представители Украины уже длительное время не принимают участия в заседаниях Межгосударственного совета, Украина не участвует в разработке проектов международных договоров в рамках СНГ, не осуществляет в рамках Соглашения обмен патентной, нормативно-методической документацией в сфере охраны и защиты интеллектуальной собственности.
Положения Соглашения по осуществлению сотрудничества уполномоченными (компетентными) органами в сфере интеллектуальной собственности путем координации и проведения совместных исследований, согласования вопросов, связанных с охраной и защитой интеллектуальной собственности в ходе осуществления сотрудничества в сфере экономики, торговли, науки, техники и культуры, а также содействие в заключении соответствующих международных договоров пока также не применяется.
“Настоящее Соглашение не отвечает современному состоянию экономических отношений между государствами-членами СНГ. А обязательства Украины, возникшие в течение срока действия Соглашения, урегулированы”, – отметил Мокан.
СПРАВКА. Содружество Независимых Государств (СНГ) — международная организация, призванная регулировать сотрудничество между государствами, ранее входившими в состав СССР. СНГ не является надгосударственным образованием и функционирует на добровольной основе.
СНГ было основано главами РСФСР (Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика), Беларуси и Украины путем подписания 8 декабря 1991 года в Вискулях (Беловежская пуща) “Соглашения о создании Содружества Независимых Государств” (известно как Беловежские соглашения).
В документе, состоявшем из преамбул и 14 статей, констатировалось, что Союз ССР прекращает свое существование как субъект международного права и геополитической реальности. Однако стороны договорились об образовании Содружества Независимых Государств.
- В мае 2018 года пятый президент Петр Порошенко сообщил, что Украина пересмотрит все заключенные в рамках Содружества Независимых Государств (СНГ) международные соглашения и выйдет из тех, которые не отвечают национальным интересам страны. Впоследствии Порошенко подписал закон о прекращении действия Договора о дружбе с Российской Федерацией.
- Нынешний глава МИД Дмитрий Кулеба ранее сообщил, что считает СНГ (Содружество Независимых Государств) “клубом неудачников”, который “ни на что не способен”.
- В июле этого года президент Владимир Зеленский подписал указ о выходе Украины из соглашения о создании Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств – участников СНГ.