Кабмин согласовал выход Украины из еще одного соглашения СНГ

Кабинет Министров одобрил законопроект "О выходе из Соглашения о сотрудничестве в сфере правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности и создании Межгосударственного совета по вопросам правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности".

Об этом сообщил представитель Правительства в Верховной Раде Василий Мокан в Facebook.

“Законопроектом предлагается выйти из соглашения, заключенного 19 ноября 2010-го года в городе Санкт-Петербург и ратифицированного Верховной Радой Украины 21 декабря 2011 года”, – написал Мокан.

Он отметил, что представители Украины уже длительное время не принимают участия в заседаниях Межгосударственного совета, Украина не участвует в разработке проектов международных договоров в рамках СНГ, не осуществляет в рамках Соглашения обмен патентной, нормативно-методической документацией в сфере охраны и защиты интеллектуальной собственности.

Положения Соглашения по осуществлению сотрудничества уполномоченными (компетентными) органами в сфере интеллектуальной собственности путем координации и проведения совместных исследований, согласования вопросов, связанных с охраной и защитой интеллектуальной собственности в ходе осуществления сотрудничества в сфере экономики, торговли, науки, техники и культуры, а также содействие в заключении соответствующих международных договоров пока также не применяется.

“Настоящее Соглашение не отвечает современному состоянию экономических отношений между государствами-членами СНГ. А обязательства Украины, возникшие в течение срока действия Соглашения, урегулированы”, – отметил Мокан.