Кабмин согласовал увольнение глав трех ОГА

Об этом сообщил народный депутат от “Европейской Солидарности” Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.
В частности, Кабмин согласовал увольнение главы Одесской ОГА – Максима Куцого, главы Ивано-Франковской ОГА – Виталия Федорова и главы Сумской ОГА – Романа Грищенко.
- В четверг, 22 октября, Кабинет Министров отменил распоряжение о временном исполнении обязанностей главы Государственной таможенной службы Украины Андреем Павловским. Кроме того, чиновник уволен с должности заместителя главы Государственной таможенной службы Украины.