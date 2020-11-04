Covid-19 Украина

обновлено 04.11.2020 в 14:02

Всего:

420617(+9524)

Болеют:

236482(+9524)

Выздоровели:

176404(+7536)

Умерло:

7731(+199)

15:16 Постепенное повышение акцизов на ТИЭН даст госбюджету на 18,7 млрд грн больше доходов, – Институт Гейца
Эксклюзив
15:10 «Контрабас», «злиденні торговці» та податки: як «Слуги народу» в чаті ФОП обговорювали
14:58 В Италии усиливают карантин: комендантский час и частичный запрет на передвижение
Партнерский материал
14:56 Тренды, новеллы, пертурбации и прогнозы на будущее обсудили на IX Налоговом форуме
14:49 Украина намерена закупить 2 млн быстрых тестов на COVID-19
Партнерский материал
14:39 Украинские проекты на Европейской неделе регионов и городов
14:29 Выборы в США-2020: на сколько в этом году может затянуться подсчет голосов
14:26 Кабмин согласовал увольнение глав трех ОГА
14:18 Лишь 11% украинцев позитивно относятся к решению КСУ по е-декларированию: опрос
13:36 Адель обвинили в расизме из-за скетча о секс-туризме в Африке
13:20 В киевское метро не будут пускать пассажиров без масок
12:53 Байден лидирует в Аризоне впервые за 72 года: на кону 11 голосов выборщиков
12:22 В Сети высмеяли рваные колготки от Gucci за почти 5,5 тысяч гривен
12:19 25-летний республиканец Мэдисон Которн стал самым молодым членом Палаты представителей
11:58 Штаб Байдена готов бороться с Трампом в суде за подсчет голосов
Эксклюзив
11:56 «Слуги народа» устроили онлайн-дискуссию по выборам в США: им напомнили, что «чат протекает»
11:53 Байден выиграл выборы на Гавайях: 4 голоса выборщиков
11:38 В США сенатором штата впервые в истории избрали трансгендера
11:31 Трампа поддержали не белые граждане США, которые были против в 2016-м
Эксклюзив
11:30 Музыка, журналисты, протест против Трампа: как выглядит атмосфера возле Белого дома
10:35 Джо Байден взял штат Мэн
10:20 Трамп выиграл в колеблющейся Айове: 6 голосов выборщиков
10:09 Рада рассмотрит усиление ответственности за правонарушения против журналистов: трансляция
09:50 Трамп безосновательно заявил о мошенничестве при подсчете голосов
09:45 Трамп выиграл в штате Небраска, получив 4 голоса выборщиков из 5
09:25 Речь Джо Байдена: «Нам нужно набраться терпения»
09:21 Трамп победил в штате Техас, получив 38 голосов выборщиков

Кабмин согласовал увольнение глав трех ОГА

Кабинет Министров Украины одобрил увольнение глав трех областных государственных администраций.

Среда, 4 ноября 2020, 14:26

Об этом сообщил народный депутат от “Европейской Солидарности” Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

В частности, Кабмин согласовал увольнение главы Одесской ОГА – Максима Куцого, главы Ивано-Франковской ОГА – Виталия Федорова и главы Сумской ОГА – Романа Грищенко.

  • В четверг, 22 октября, Кабинет Министров отменил распоряжение о временном исполнении обязанностей главы Государственной таможенной службы Украины Андреем Павловским. Кроме того, чиновник уволен с должности заместителя главы Государственной таможенной службы Украины.
Теги: увольнение, Кабмин, ОГА

Подписывайтесь на #Буквы в Telegram и Facebook и читайте самые важные и свежие новости первыми!

Буквы в Google News

Подписаться