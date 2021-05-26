У середу, 26 травня, Кабінет Міністрів України схвалив призначення на посаду голови Кіровоградської облдержадміністрації Марії Чорної.

Відповідне рішення ухвалили на засіданні Уряду, інформує нардеп від “ЄС” Олексій Гончаренко.

Тепер призначення Марії Чорної на посаду очільниці Кіровоградської ОДА повинен підтримати президент Володимир Зеленський.

Додамо, що Марія Чорна з 2011 до 2020 року працювала на посаді заступниці директора департаменту агропромислового розвитку Кіровоградської ОДА. Зараз вона обіймає посаду директорки департаменту агропромислового розвитку ОДА.

Крім того, на сьогоднішньому засіданні Кабмін погодив призначення:

Олега Корікова на посаду першого заступника голови Державної інспекції ядерного регулювання;

Наталії Калєніченко на посаду заступниці голови Державної податкової служби з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації;

Олександра Банькова на посаду державного секретаря Міністерства закордонних справ.

Уряд розпорядився звільнити:

Світлану Шаталову з посади заступниці міністра охорони здоров’я України (за власним бажанням);

Ігоря Іващенка з посади заступника міністра охорони здоров’я України з питань європейської інтеграції

Вадима Свіріна з посади заступника голови Державної аудиторської служби України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації;

Леоніда Антонєнка з посади першого заступника голови Фонду державного майна України.

Крім того, Уряд призначив:

Тараса Висоцького першим заступником міністра аграрної політики та продовольства України;

Наталію Алюшину головою Національного агентства України з питань державної служби;

Дмитра Шевчука заступником голови Державної аудиторської служби України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації;

Дениса Кудіна першим заступником голови Фонду державного майна України;

Леоніда Антонєнка заступником голови Фонду державного майна України;

Катерину Колійник заступником голови Фонду державного майна України.

15 квітня президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Андрія Назаренка з посади голови Кіровоградської ОДА.

В середу, 14 квітня, нардеп, постпред Кабміну в парламенті Василь Мокан проінформував про погодження звільнення Назаренка “за угодою сторін”.