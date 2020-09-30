Об этом сообщил сегодня на брифинге министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

“В планах Правительства по состоянию на сейчас нет намерения вводить очередное ограничение на въезд иностранцев в Украину”, – подчеркнул Кулеба.

Предыдущий запрет, который действовал по 28 сентября, министр назвал “форс-мажорным решением”.

“Я очень рад тому, что введение ограничения на въезд иностранцев не успело превратиться в традицию. Это было форс-мажорное решение, которое мы были вынуждены принять для защиты здоровья граждан и сдерживания распространения пандемии. Я лично выступаю за то, чтобы даже в условиях пандемии возможность для путешествий сохранялась, чтобы в Украину могли въезжать иностранцы с соблюдением определенных базовых правил”, – заявил Кулеба.

(На видео – с 12:20)

Как известно, в конце августа Кабмин ввел запрет на въезд иностранцев в Украину (исключения была предусмотрены для отдельных категорий граждан). Запрет действовал с 28 августа по 28 сентября.

28 сентября Кабинет Министров изменил правила въезда иностранцев в Украину на период действия карантина. В частности, запрещается пересекать госграницу иностранцам и лицам без гражданства без полиса (свидетельства, сертификата) страхования, выданного страховой компанией, зарегистрированной в Украине, или иностранной страховой компанией, имеющей представительство в Украине. Данный полис должен покрывать расходы, связанные с лечением коронавируса COVID-19 и обсервацией.

Среди исключений – иностранцы, лица без гражданства, постоянно проживающие на территории Украины; лица, признанные беженцами; лица, нуждающиеся в дополнительной защите; работники дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств, представительств официальных международных миссий, организаций, аккредитованных в Украине и члены их семей; военнослужащие (подразделений) вооруженных сил государств-членов НАТО и государств-участников программы НАТО “Партнерство ради мира”, которые участвуют в мероприятиях по подготовке подразделений Вооруженных сил Украины.

Кроме того, без полиса страхования иностранцам и лицам без гражданства запрещается пересекать пункты въезда на временно оккупированные территории.

Самоизоляции подлежат лица, пересекающие госграницу и прибывшие из государства или являющиеся гражданами (подданными) государств с широким распространением COVID-19.

Норма о самоизоляции не распространяется на следующие категории:

• лиц, не достигших 12 лет;

• лиц, прибывающих в Украину с целью обучения в учреждениях высшего образования;

• лиц, являющихся гражданами (подданными) государств с широким распространением COVID-19 и не находившихся на территории этих государств в течение последних 14 дней или следующих по территории Украины транзитом и имеющих документы, подтверждающие выезд за границу в течение двух суток;

• работников дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств, представительств официальных международных миссий, организаций, аккредитованных в Украине, и членов их семей;

• водителей и членов экипажа грузовых транспортных средств, автобусов, осуществляющих регулярные перевозки, членов экипажей воздушных и морских, речных судов, членов поездных и локомотивных бригад;

• инструкторов вооруженных сил государств-членов НАТО и государств-участников программы НАТО “Партнерство ради мира”, которые участвуют в мероприятиях по подготовке подразделений ВСУ;

• деятелей культуры по приглашению учреждения культуры вместе с одним лицом, сопровождающим каждого из них;

• лиц, осуществляющих перевозки гемопоэтических стволовых клеток для трансплантации;

• лиц, имеющих отрицательный результат тестирования на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции, проведенного не более чем за 48 часов до пересечения границы.