Об этом сказано на сайте Кабмина.
В Кабмине пояснили, что речь идет о рейсах, которыми будут возвращать украинцев домой.
“Речь идет о рейсах, которые будут осуществляться авиакомпаниями в международном и внутреннем сообщении с целью возвращения украинских граждан домой”, – отметил он.
Стоит отметить, что ранее, после объявления о закрытии авиасообщения, цены на авиабилеты резко возросли.
В то же время в пресс-службе МАУ заявили, что рост цен на билеты из Европы в Украину на рейсы 15-16 марта связан с увеличением запросов и паникой.
Ранее сообщалось о пяти зафиксированных случаях инфицирования COVID-19. Из них 4 — в Черновицкой области, 1 (летальный) — в Житомирской. 16 марта в Киеве зафиксировано еще 2 случая COVID-19, количество заболевших в Украине возросло до 7. Некоторые из этих случаев не связаны с поездками за границу.
- 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире.
- С 12 марта и до 3 апреля в Украине введен карантин из-за распространения в мире коронавируса.
- Кабинет Министров принял решение на время карантина остановить работу метро во всех городах, а также прекратить перевозки между областями и городами Украины.