Об этом сказано на сайте Кабмина.

В Кабмине пояснили, что речь идет о рейсах, которыми будут возвращать украинцев домой.

“Речь идет о рейсах, которые будут осуществляться авиакомпаниями в международном и внутреннем сообщении с целью возвращения украинских граждан домой”, – отметил он.

Стоит отметить, что ранее, после объявления о закрытии авиасообщения, цены на авиабилеты резко возросли.

В то же время в пресс-службе МАУ заявили, что рост цен на билеты из Европы в Украину на рейсы 15-16 марта связан с увеличением запросов и паникой.

Ранее сообщалось о пяти зафиксированных случаях инфицирования COVID-19. Из них 4 — в Черновицкой области, 1 (летальный) — в Житомирской. 16 марта в Киеве зафиксировано еще 2 случая COVID-19, количество заболевших в Украине возросло до 7. Некоторые из этих случаев не связаны с поездками за границу.