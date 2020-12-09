Об этом сообщил представитель Правительства в Верховной Раде Василий Мокан.
В частности, Правительство одобрило проект постановления “О внесении изменений в Порядок осуществления страховых выплат в случае заболевания или смерти медицинских работников в связи с инфицированием острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавируса SARS-CoV-2, и определения их размеров”.
Документом предлагается распространить в полном объеме действие норм порядка осуществления страховых выплат на студентов-медиков старших курсов (5-6 курс) и интернов в случае их привлечения государственными или коммунальными учреждениями охраны здоровья для борьбы с коронавирусом.
- Ранее Тернопольская ОГА обратилась к медицинскому университету с просьбой помочь усилить больницы новыми кадрами.