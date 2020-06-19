Об этом на внеочередном заседании правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает корреспондент #Букв.

Он отметил, что сегодня в Украине установлен очередной антирекорд по заболеваемости коронавирусом.

“Очень большое количество людей перестали придерживаться карантинных правил и решили, что коронавирус исчез и шанса заболеть больше нет. Почти тысяча больных – это очень тревожный сигнал для всех нас. У нас уже есть две области, где наполнение больниц больными более 50 %”, – сказал Шмыгаль.

Он подчеркнул, что такая ситуация “должна стать еще раз сигналом того, что коронавирус – это не фейк, это не вымышленные вещи, это угроза, которая ходит рядом с каждым из нас, и единственная возможность уберечься от болезни – это придерживаться противоэпидемических правил разработанных МОЗ”. При этом, премьер добавил, что местная власть, которая должна усиливать карантин, в некоторых случаях просто решила закрывать глаза на угрозы.

“Мы будем усиливать контроль за соблюдением противоэпидемических мероприятий. Обращаюсь к господину Виктору Ляшко. В регионы для контроля должно выезжать руководство МОЗ во главе с главным санитарным врачом. Так же будет усилен контроль со стороны Национальной полиции и Госпродпотребслужбы. Сегодня все соответствующие совещания были проведены, и мы будем действовать жестче, чтобы украинцы были в безопасности”, – отметил глава Правительства.