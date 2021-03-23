Об этом сообщил сегодня на брифинге министр охраны здоровья Украины Максим Степанов.
По его словам, вчера, 22 марта, на внеочередном заседании Кабмина было принято постановление, инициированное МОЗ. Указанный документ уже вступил в силу.
“Были внесены изменения относительно пересечения границы. Независимо от того, из какой страны прибывает гражданин, лучше ли там эпидситуация, они все должны будут предоставить справку о проведении тестирования методом ПЦР не позднее чем за 48 часов. С отрицательным результатом этого тестирования”, – сообщил Степанов.
Министр добавил, что такие ограничения действуют во всех странах Европы, и Украина не является исключением.
(На видео – с 12:00)
Речь идет о постановлении № 230 от 22 марта.
Так, Кабмин ввел для иностранцев при въезде в Украину обязательное наличие отрицательного ПЦР-теста на коронавирус, сделанного не более чем за 72 часа до пересечения государственной границы.
Эта же норма касается и лиц без гражданства.
В случае отсутствия ПЦР-теста уполномоченное должностное лицо подразделения охраны государственной границы отказывает иностранцам и лицам без гражданства в пересечении госграницы Украины.
Кроме того, для иностранцев остается обязательным требование о наличии полиса (свидетельства, сертификата) страхования, что покрывает расходы, связанные с возможным лечением COVID-19, обсервацией.
- Ранее Максим Степанов сообщал, что власти Украины планируют сделать условием въезда иностранцев в нашу страну предоставление негативного ПЦР-теста на коронавирус COVID-19.
- 19 марта Министерство охраны здоровья Украины опубликовало обновленный перечень стран, отнесенных к “красной” или “зеленой” зонам. Список “красной” зоны сократился до 44 стран (по состоянию на 12 марта в него входило 51 государство). В “зеленую” зону переместились следующие страны: Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Мальдивы, Лихтенштейн, Чили, Литва, Бельгия, Босния и Герцеговина.