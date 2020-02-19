Об этом глава Правительства Алексей Гончарук написал в своем Telegram-канале.

По его словам, операторы систем распределения часто злоупотребляют своим положением.

“Иногда они выставляют завышенную плату за подключение к электросетям. Кроме того, порой требуют от бизнеса взятки, угрожая затянуть рассмотрение документов до бесконечности”, – отметил Алексей Гончарук.

“Правительство усиливает ответственность операторов систем распределения за такие действия, в частности с помощью повышения размеров штрафных санкций. Также мы усиливаем контроль за использованием собранных от потребителей средств. Они будут идти на развитие электросетей, а не на личные нужды владельцев облэнерго”, – отмечается в сообщении Премьера.