Кабинет Министров Украины решил повысить социальную помощь для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, а также детей с инвалидностью, воспитывающихся в детских домах семейного типа и приемных семьях.

Об этом проинформировали в пресс-службе КМУ.

Согласно принятому решению, в 2020 году Правительство повысит:

• размер помощи на детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки с 2 до 2,5 прожиточных минимумов (это дополнительно более 1000 грн/месяц на одного ребенка);

• размер помощи на детей с инвалидностью, воспитывающихся в детских домах семейного типа и приемных семьях с 2 до 3,5 прожиточных минимумов (дополнительно более 3000 грн/месяц на одного ребенка).

“Также на 30 % на каждого ребенка вырастет денежное обеспечение для родителей-воспитателей и приемных родителей. С 2020 года такое обеспечение составит 1 прожиточный минимум для детей соответствующего возраста”, – отметил премьер-министр Алексей Гончарук, комментируя решение Кабмина.