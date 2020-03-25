Соответствующий законопроект члены Правительства поддержали на заседании в среду, 25 марта.

“Криминализируем незаконный вывоз товаров противоэпидемического назначения. Санкция – штраф или лишение свободы до 3 лет. Очень важный проект на данном этапе”, – заявил на заседании министр юстиции Денис Малюська.

Как уточнили в пресс-службе Кабмина, Уголовный кодекс предлагается дополнить статьей по перемещению через таможенную границу Украины вне таможенного контроля или с сокрытием от таможенного контроля товаров противоэпидемического назначения, экспорт которых подлежит лицензированию. Перечень товаров будет определен Правительством.

Незаконное перемещение товаров планируется наказывать не только штрафом, но и тюремным заключением.

Так, за незаконный экспорт товаров в значительных размерах (если их стоимость в 200 и более раз превысит необлагаемый минимум), предусмотрен штраф (от 8 до 20 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан) или лишение свободы на срок до трех лет.

За повторное нарушение предлагается ввести штраф (от 20 до 25 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан) или лишение свободы от 3-х до 6-ти лет. Такое же наказание предусмотрено для должностных лиц и тех, кто попробует вывезти товары, стоимость которых в 800 и более раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан.

Теперь такую инициативу КМУ должна рассмотреть Верховная Рада.