Об этом в своем Telegram-канале сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

“Из года в год весной во всех регионах все чаще наблюдаются случаи сжигания сухой растительности. Это не только создает угрозу пожаров, но и загрязняет воздух. Поэтому ответственность должна быть усилена”, — подчеркнул министр.

В связи с этим Кабмин инициировал значительное повышение штрафов за поджог сухой растительности.

“Мы предлагаем повысить штрафы с 85 гривен до 6 тысяч гривен”, — сообщил Шмыгаль.