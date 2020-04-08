Об этом в своем Telegram-канале сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
“Из года в год весной во всех регионах все чаще наблюдаются случаи сжигания сухой растительности. Это не только создает угрозу пожаров, но и загрязняет воздух. Поэтому ответственность должна быть усилена”, — подчеркнул министр.
В связи с этим Кабмин инициировал значительное повышение штрафов за поджог сухой растительности.
“Мы предлагаем повысить штрафы с 85 гривен до 6 тысяч гривен”, — сообщил Шмыгаль.
- Ранее на сайте Президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с требованием увеличить штраф за поджог травы до минимум 50 тысяч гривен.