Такое решение было принято на сегодняшнем заседании Правительства, о чем сообщил в своем Telegram-канале премьер-министр Алексей Гончарук.

“Правительство инициирует осуществление компенсаций людям в случае задержек с выплатами. Законопроект будет представлен в Парламент”, – написал Гончарук.

По его словам, для устранения коррупционных рисков в законопроекте установлен исчерпывающий перечень доходов граждан, за нарушение сроков выплаты которых проводится компенсация. Речь идет о:

• пенсиях или ежемесячном пожизненном денежном содержании;

• социальных выплатах;

• стипендиях;

• заработной плате (денежном обеспечении);

• сумме индексации денежных доходов граждан.