Такое решение было принято на сегодняшнем заседании Правительства, о чем сообщил в своем Telegram-канале премьер-министр Алексей Гончарук.
“Правительство инициирует осуществление компенсаций людям в случае задержек с выплатами. Законопроект будет представлен в Парламент”, – написал Гончарук.
По его словам, для устранения коррупционных рисков в законопроекте установлен исчерпывающий перечень доходов граждан, за нарушение сроков выплаты которых проводится компенсация. Речь идет о:
• пенсиях или ежемесячном пожизненном денежном содержании;
• социальных выплатах;
• стипендиях;
• заработной плате (денежном обеспечении);
• сумме индексации денежных доходов граждан.
- В декабре Верховная Рада Украины одобрила закон о верификации пенсий и прочих государственных выплат с предложениями Президента Владимира Зеленского.